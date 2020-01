Nova Democracia diz que tentativa de rapto de jornalista revela um Estado de impunidade em Moçambique O partido extraparlamentar Nova Democracia (ND) considerou hoje que a tentativa de rapto do jornalista moçambicano Matias Guente denuncia um Estado de impunidade em Moçambique. internacional Lusa internacional/nova-democracia-diz-que-tentativa-de-rapto-de_5e1336252713b21bf062297f





"Esta violência visceral, perante a indiferença indignante da polícia e da PGR na sua inércia arquivista habitual, corporiza um Estado lesante a coberto de impunidade", lê-se num comunicado daquele partido distribuído hoje à imprensa.

Para ND, a tentativa de rapto de Matias Guente, editor executivo do semanário Canal de Moçambique, revela ainda que os direitos humanos no país estão a "cair em desuso, com os seus defensores desprotegidos", lembrando outros casos de rapto, agressão e assassínio contra jornalistas e ativistas que ficaram por resolver.