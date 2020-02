Nem a bruma impediu marcha dos Açores de abrir Carnaval cabo-verdiano da Praia As marchas de São João da Terceira, Açores, abriram este ano o desfile principal do Carnaval da Praia, perante milhares de pessoas e a aposta em tornar a iniciativa num dos grandes eventos da capital cabo-verdiana. internacional Lusa internacional/nem-a-bruma-impediu-marcha-dos-acores-de_5e565eeed617441277b56593





Depois de três anos consecutivos a desfilar no Carnaval do Mindelo, na ilha de São Vicente, a "Marcha dos Amigos da Néné", com mais de 60 pessoas, chegou este ano ao desfile da Praia, liderada por 'Dona Néné', uma cabo-verdiana radicada nos Açores há quatro décadas que nem a bruma seca que hoje cobriu a cidade impediu de fazer a festa em casa.

"Viemos para nos divertir, desfilar e divertir o povo também", contou à Lusa Inês Furtado, mãe do jogador de futebol Eliseu, campeão europeu por Portugal.