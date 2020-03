Moscovo impõe confinamento domiciliário exceto para trabalhar e reabastecer O presidente da Câmara de Moscovo anunciou hoje que vai impor medidas de isolamento social a partir de segunda-feira, só permitindo a saída de casa aos cidadãos que forem trabalhar, comprar comida ou medicamentos e para emergências médicas. internacional Lusa internacional/moscovo-impoe-confinamento-domiciliario_5e80e2fd23994a197a26d9e7





De acordo com a agência de notícias AFP, o comunicado assinado pelo presidente da câmara, Sergei Sobyanin, argumenta que as medidas agora decretadas para Moscovo, com 12 milhões de habitantes, são necessárias para tentar conter a pandemia da covid-19 na capital russa.

A Rússia já tinha anunciado no sábado que ia fechar totalmente as suas fronteiras, a partir de segunda-feira e temporariamente, para tentar travar a propagação do novo coronavírus.

De acordo com um decreto do Governo, a Rússia "restringirá temporariamente o tráfego" em todas as suas passagens rodoviárias, ferroviárias e marítimas, a partir das 00:00 de segunda-feira (21:00 de domingo em Portugal continental).

O Governo russo já tinha decretado, a partir de sábado e até dia 05 de abril, o encerramento de várias atividades comerciais, incluindo de restauração, com exceção de comércio à distância, tendo recomendado aos cidadãos para limitarem as suas deslocações.

A Rússia já ultrapassou o milhar de infetados e registou quatro mortes, vítimas da pandemia covid-19, na sexta-feira, com a maioria dos casos em Moscovo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 667 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 31.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 134.700 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

