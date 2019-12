Morna e agitação nos transportes de Cabo Verde No ano em que o mundo consagrou a morna, Cabo Verde abriu as fronteiras aos turistas estrangeiros, privatizou a companhia aérea, entregando-a a investidores islandeses e deixou os transportes marítimos nas mãos da empresa liderada pela portuguesa Transinsular. internacional Lusa internacional/morna-e-agitacao-nos-transportes-de-cabo_5df37df95d243b79b250d59e





O ano de 2019 começou precisamente com a abolição de vistos de entrada para cidadãos de 36 países europeus, em viagens de curta duração, medida justificada então pelo Governo com a intenção de aumentar a competitividade no setor turístico e a perspetiva de ultrapassar a fasquia de um milhão de turistas anuais a partir de 2021.

Em contrapartida, foi criada em simultâneo a Taxa de Segurança Aeroportuária (TSA), para compensar a perda de receitas com a isenção de vistos e que em 2020 deverá aos cofres do Estado perto de 19 milhões de euros, quando a previsão para este ano era de quase 18 milhões de euros.