Moratória aos créditos em Cabo Verde poderá ser prorrogada até 2021 -- banco central A moratória dos pagamentos de créditos à banca em Cabo Verde, devido à pandemia de covid-19, vai abranger instituições particulares de solidariedade social e associações sem fins lucrativos, podendo ser prorrogado até 2021, segundo o banco central. Lusa





Em comunicado, o Banco de Cabo Verde (BCV) esclareceu hoje que estas medidas são "excecionais e temporárias", para "proteção dos créditos" também das famílias e empresas, além das "entidades da economia social" afetadas pela crise provocada pela pandemia.

"As medidas permitem aliviar os encargos com prestações (à banca) a quem seja afetado pelos efeitos económicos negativos da pandemia do Covid-19, atenuando os efeitos da redução da atividade económica", recorda o banco central.