Moçambique tem capacidade de 10 testes por dia mas prevê aumentar O sistema de saúde público moçambicano tem capacidade para testar 10 casos suspeitos do novo coronavírus por dia, disse hoje fonte do Ministério da Saúde, alegando que tem sido suficiente e admitindo um aumento de acordo com as necessidades.





"As necessidades sob ponto de vista de suspeitos é de 10 por dia", disse Eduardo Samo Gudo, diretor do Instituto Nacional de Saúde, em conferência de imprensa, em Maputo.

O dirigente explicou que os testes, analisados num laboratório do Instituto Nacional de Saúde nos arredores da capital, Maputo, são desencadeados de acordo com os critérios de classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS), ou seja, por cada pessoa que regressa de um país com a covid-19 e que tem um sintoma nos 14 dias que se seguem.