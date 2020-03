Moçambique tem 34 ventiladores funcionais no sistema público de saúde - ministro

Moçambique tem 34 ventiladores funcionais no sistema público de saúde, disse hoje o ministro do setor, Armindo Tiago, numa conferência de imprensa em Pemba, Norte, sobre a pandemia de covid-19, de que ainda não há registo oficial no país.

