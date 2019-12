Moçambique precisa de 12 ME para plano de contingência da época chuvosa em curso O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) precisa de cerca 900 milhões de meticais (12 milhões de euros) para fazer face à época chuvosa em curso em Moçambique, disse hoje à Lusa o porta-voz da entidade. internacional Lusa internacional/mocambique-precisa-de-12-me-para-plano-de_5df37c86de6e187972ed88a4





"Este é um valor que é necessário para questões gerais, entre as quais destaca-se a logística para as nossas atividades e a assistências às pessoas que estão a ser afetadas pelas calamidades", disse Paulo Tomás.

O plano de contingência do INGC está orçado num valor total de quase 30 milhões de euros, prevendo três cenários: o primeiro é de ventos fortes, inundações localizadas nas vilas e cidades e seca.

O segundo cenário compreende, além de ventos fortes, inundações localizadas e seca, a ocorrência de cheias nas bacias hidrográficas e de ciclones.

O último prevê a junção das calamidades do primeiro e segundo cenários adicionados à ocorrência de sismos.

"Estamos quase no fim do primeiro período desta época chuvosa e continuamos em contacto com os nossos parceiros para a mobilização do valor restante para o nosso plano de contingência", acrescentou a fonte.

Entre os meses de outubro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por ventos ciclónicos oriundos do Índico e por cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral, além de secas em alguns pontos do país.

Na última época das chuvas, um total de 714 pessoas morreram e outras 2,8 milhões foram afetadas por calamidades naturais, num período marcado pela passagem dos ciclones Idai e Kenneth, que se abateram sobre o centro e o norte do país.

Além dos ciclones Idai e Kenneth, que isolados causaram 648 óbitos e afetaram cerca de 1.8 milhões de pessoas em províncias do centro e norte em março e abril deste ano, a última época das chuvas foi marcada também pela passagem de uma depressão tropical (Desmond), seca, sismos, chuvas e ventos fortes, por vezes acompanhados de descargas atmosféricas.

