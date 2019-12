Moçambique participa a partir de hoje em reunião de defesa e segurança da UA Moçambique participa a partir de hoje no debate sobre operações de paz e uma força africana de prontidão, num encontro de governantes, dirigente militares e de segurança da União Africana (UA), no Egito, anunciou o Ministério da Defesa moçambicano. internacional Lusa internacional/mocambique-participa-a-partir-de-hoje-em_5df9bd13de6e187972ef9c51





Numa altura em que enfrenta violência de grupos armados no norte e centro do país, o ministro da Defesa moçambicano, Atanásio M'tumuke, participa nesta 12.ª reunião do Comité Técnico Especializado de Defesa da UA.

A reunião tem como objetivos apreciar "o projeto de quadro legal da força africana em estado de alerta, respetivo código de conduta e a disciplina durante as operações de apoio à paz", lê-se em comunicado do ministério.