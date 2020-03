Missão da ONU na RCA vai suspender rotação de contingentes no país

A missão das Nações Unidas na República Centro-Africana (RCA), a MINUSCA, anunciou hoje a suspensão do processo de rotação dos contingentes no país devido à pandemia de Covid-19, devendo as forças no território continuar as tarefas de proteção.

