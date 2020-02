Ministro cabo-verdiano acusa líder da oposição de plagiar Jair Bolsonaro O ministro da Cultura de Cabo Verde, Abraão Vicente, acusou hoje a líder do PAICV, maior partido da oposição, de esquerda, de plagiar o slogan eleitoral do atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (extrema-direita). internacional Lusa internacional/ministro-cabo-verdiano-acusa-lider-da_5e3999f43555ec127140ec3b





O governante e membro da comissão política nacional do Movimento para a Democracia (MpD, no poder) recorreu hoje à sua conta oficial na rede social Facebook para criticar a intervenção da líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) no encerramento do congresso daquela força política, no fim de semana.

Em causa, segundo Abraão Vicente, está a frase "Deus acima de tudo, Cabo Verde acima de todos", atribuída a Janira Hopffer Almada, no encerramento do congresso, por comparação com o slogan eleitoral de Jair Bolsonaro: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".

"O plágio já por si é grave, contudo o mais interessante é que Jair Bolsonaro é um candidato (e agora Presidente da República) de direita que usou esse slogan em combate ao PT de Lula da Silva, partido de esquerda, e em forte sintonia com as igrejas evangélicas brasileiras", escreveu Abraão Vicente.

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde foi mais longe: "Vale a pena lembrar que o PAICV é um partido de esquerda comunista?".

A Lusa solicitou um esclarecimento sobre este assunto ao PAICV.

Esta polémica surge após a reeleição, em dezembro, de Janira Hopffer Almada para o cargo de presidente do PAICV, em lista única, o mesmo acontecendo nas eleições para o MpD, cuja lista única candidata à votação do próximo domingo é encabeçada pelo atual líder e primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Seguem-se as oitavas eleições autárquicas em Cabo Verde no segundo semestre deste ano. No primeiro semestre de 2021 realizam-se eleições legislativas e na segunda metade do ano presidenciais.

A atual legislatura tem sido marcada por forte crispação, no parlamento, entre os deputados do PAICV e do MpD. O MpD está no poder em Cabo Verde desde 2016, depois de 15 anos de governação do PAICV.

