Ministra sul-africana suspensa por violar medidas de contenção

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, anunciou hoje a suspensão de uma ministra do seu Governo por ter participado numa festa em casa de amigos, violando as medidas de contenção da pandemia decretadas no país.

internacional

Lusa

