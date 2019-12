Militantes da APU divididos entre na segunda volta em Bissorã

Os militantes da Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrata da Guiné-Bissau (APU-PDGB) em Bissorã, norte do país, estão profundamente divididos com uns a apoiarem Umaro Sissoco Embaló e outros Domingos Simões Pereira, candidatos que disputam a presidência guineense.

