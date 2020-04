Mercados e venda ambulante em Angola só três vezes por semana

Os mercados e a venda ambulante em Angola só vão poder exercer-se três dias por semana, segundo as novas regras do estado de emergência, que foi prorrogado por mais 15 dias a partir do dia 11 de abril.

Lusa

