Marcelo Rebelo de Sousa e Presidente de Israel acertam troca de visitas de Estado O Presidente da República acertou hoje uma troca de visitas de Estado com o seu homólogo israelita, Reuven Rivlin, e manifestou a vontade de regressar a Israel para a inauguração da futura praça Aristides de Sousa Mendes.





Em declarações aos jornalistas, num hotel de Jerusalém, depois de ter sido recebido por Reuven Rivlin na residência oficial do Presidente do Estado de Israel, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que este encontro "correu muito bem" e que se verificou "uma aproximação" de posições entre os dois sobre a situação regional.

O chefe de Estado, que chegou hoje a Jerusalém para participar no 5.º Fórum Mundial do Holocausto, na quinta-feira, assinalou que "não havia a vinda de um Presidente português a Israel desde o Presidente Mário Soares, há 25 anos".

Marcelo Rebelo de Sousa disse que convidou o seu homólogo Israelita "a visitar Portugal, se possível até ao fim do ano", adiantando que, a concretizar-se essa visita, que depende do "calendário apertado" de Reuven Rivlin, ficou acertado que fará depois uma visita recíproca a Israel.

Questionado se voltará a Israel para inaugurar a futura praça com o nome de Aristides de Sousa Mendes em Jerusalém, o Presidente da República respondeu que o seu plano era "ter agora participado na inauguração da praça" ou, pelo menos, "na primeira pedra que fosse colocada", lamentando: "Mas infelizmente ainda não há praça".

"É evidente que, vindo a resolver-se esse problema em tempo ou de calhar coincidentemente com a minha visita a Israel ou de justificar uma presença noutra circunstância, eu terei muito prazer e muita honra", acrescentou.

"Se for, quando for, melhor, se coincidir com esta troca de visitas de Estado, melhor ainda", reforçou Marcelo Rebelo de Sousa, que termina este seu mandato em março de 2021.

