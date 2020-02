Mais 50.000 eleitores inscritos para votar nas autárquicas em Cabo Verde este ano O número de eleitores cabo-verdianos que podem votar nas autárquicas deste ano aumentou em quase 50.000, para 365.157 inscritos, segundo o mapa do recenseamento eleitoral publicado hoje pela Direção Geral de Apoio ao Processo Eleitoral. internacional Lusa internacional/mais-50-000-eleitores-inscritos-para-votar_5e3acafcec64cc12b3882e36





De acordo com o mapa com o número de eleitores inscritos no recenseamento eleitoral, publicado em Boletim Oficial e consultado pela Lusa, nos 22 municípios do arquipélago estão registados 318.047 eleitores, número a que acrescem os registados fora do país.

Cabo Verde realiza no segundo semestre deste ano as suas oitavas eleições autárquicas, que vão custar ao Estado mais de 3,6 milhões de euros, segundo uma estimativa governamental que consta da lei do Orçamento do Estado.

Nesta votação são escolhidos os autarcas dos 22 municípios de Cabo Verde.

Para as eleições autárquicas de 2016 estavam inscritos 316.828 eleitores nos cadernos eleitorais.

Entre o total de inscritos para votar em 2020 há registo ainda de 2.369 cidadãos estrangeiros (residentes há pelo menos três anos podem votar em Cabo Verde nas eleições autárquicas). Em 2016, os estrangeiros inscritos para votar foram 2.414.

Só o município da Praia conta com 81.745 eleitores inscritos, seguido de São Vicente, com 50.678 eleitores, e de Santa Catarina, com 24.882 eleitores.

Fora do país, estão inscritos no mapa eleitoral 15.366 cabo-verdianos para votar em Portugal, 9.471 nos Estados Unidos, 6.637 em França, 2.783 em Itália e 1.382 em Espanha, entre outros países.

Podem ainda votar 3.005 cabo-verdianos em Angola, 1.646 em São Tomé e Príncipe, 1.395 no Senegal, 315 na Guiné-Bissau e 61 em Moçambique.

