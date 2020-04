Maior parte das empresas em Moçambique estão a suspender contratos com os trabalhadores O Ministério do Trabalho e Segurança Social de Moçambique anunciou hoje que a maior parte das empresas no país em estão suspender os contratos com os trabalhadores devido ao impacto da Covid-19 internacional Lusa internacional/maior-parte-das-empresas-em-mocambique-estao-_5e8f499362b79d3190f88efa





"A maior parte das empresas em Moçambique estão a optar pelo regime da suspensão do contrato de trabalho, pagando, no entanto, as devidas remunerações nos primeiros meses", declarou hoje o Inspetor-geral de Trabalho, Joaquim Siúta , durante a conferência de imprensa coletiva de atualização sobre o novo coronavírus no Ministério da Saúde em Maputo.

De um total de 217 empresas que comunicaram ao Governo estarem a registar prejuízos devido à covid-19, 187 decidiram suspender contratos de trabalho, tendo as restante adotado medidas que variam entre férias coletivas, teletrabalho, redução da carga horária e regime rotativo de trabalho.