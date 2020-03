MAI de Cabo Verde refuta observações do Departamento de Estado O ministro da Administração Interna cabo-verdiano refutou hoje observações do Departamento de Estado norte-americano sobre a falta de sensibilidade da polícia com vítimas de violência de género, garantindo que os agentes têm gabinetes próprios e formação específica. internacional Lusa internacional/mai-de-cabo-verde-refuta-observacoes-do_5e6a5d8507faa719515d86f4





"A Polícia Nacional há muitos anos que tem uma estratégia de atendimento das vítimas, particularmente da Violência Baseada no Género [VBG]. Refuto as críticas em como a Polícia Nacional não atende bem as vítimas, particularmente as vítimas de VBG. Se calhar são das vítimas que melhor atende, tem gabinetes específicos, tem formação adequada", afirmou Paulo Rocha, que lidera o Ministério da Administração Interna (MAI) de Cabo Verde.

O governante falava aos jornalistas, na cidade da Praia, à margem de uma reunião de comandos da Polícia Nacional, tendo sido questionado sobre as observações que constam do relatório anual do Departamento de Estado sobre os direitos humanos (2019), divulgado quarta-feira em Washington.