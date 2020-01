Madem-G15 felicita trabalho da Comissão Nacional de Eleições e da CEDEAO O Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau (Madem-G15) felicitou hoje a Comissão Nacional de Eleições pela organização de eleições justas e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental pelo zelo com que geriu a crise no país. internacional Lusa internacional/madem-g15-felicita-trabalho-da-comissao_5e0f2d8eb467e01be6fc01a4





Num comunicado divulgado à imprensa, depois de uma reunião da comissão permanente, o Madem-G15 congratula-se com a "forma isenta e responsável como a Comissão Nacional de Eleições conduziu a organização do processo eleitoral, que culminou com a realização de eleições presidenciais, reconhecidas como sendo livres, justas e transparentes".

O Madem-G15 felicita também a comunidade internacional e em particular a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) pela "forma e zelo com que acompanhou a gestão da crise político-institucional" no país e pelo "apoio dispensado" para a organização das eleições, que põem fim a um "longo ciclo de instabilidade política".