Macau regista taxa de inflação de 2,75% em 2019 Macau registou em 2019 uma taxa de inflação abaixo dos 3%, uma descida em relação ao ano anterior, indicam dados oficiais divulgados hoje. internacional Lusa internacional/macau-regista-taxa-de-inflacao-de-2-75-em_5e282943ee210512b2c32bf9





De acordo com os Serviços de Estatística e Censos (DSEC), a taxa de inflação na capital mundial do jogo foi de 2,75% no ano passado, inferior ao valor de 3,01% em 2018.

A inflação registada em 2019 foi sustentada pela "ascensão das rendas e pelo aumento dos preços das refeições adquiridas fora de casa, da carne de porco fresca e da gasolina", apontou a DSEC.

Entre bens e serviços, a educação (+5,65%), os transportes (+4,86%), os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas (+3,82%) e a saúde (+3,50%) registaram os maiores aumentos, indicou a mesma fonte.

FST // VM

Lusa/Fim