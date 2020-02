Macau e Portugal continuam sem saber identidade das pessoas com passaporte português retidos em cruzeiro As autoridades de Macau e de Portugal continuam sem conhecer a identidade das sete pessoas com passaporte português, retidas num cruzeiro em Hong Kong, devido ao novo coronavírus, se residem num ou noutro território. internacional Lusa internacional/macau-e-portugal-continuam-sem-saber_5e3d529ad617441277ac6d31





Em conferência de imprensa, as autoridades de Macau disseram que ainda não conseguiram confirmar se as sete pessoas com passaporte português, são residentes de Macau.

Minutos depois, em resposta à Lusa, o cônsul geral de Portugal em Macau e Hong Kong apontou que não dispõe da "lista dos sete portugueses".

"Mas apurámos que são todos membros da tripulação do navio e que continuam sem registar problemas de saúde", escreveu Paulo Cunha-Alves, num e-mail enviado à Lusa.

"O Consulado Geral entrou ontem [quinta-feira] em contacto com a empresa proprietária do navio de cruzeiros a quem pediu mais informações sobre a identidade das sete pessoas, aguardando-se uma resposta", explicou o diplomata, num outro e-mail enviado anteriormente à Lusa.

Paulo Cunha-Alves frisou ainda que o consulado já solicitou à empresa que facultasse às sete pessoas com passaporte português os contactos do Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

Na conferência de imprensa, as autoridades de Macau explicaram que "os passageiros têm liberdade de utilizar o documento que quiserem".

Mas se essa pessoa não quiser ou não pedir auxílio as autoridades nada podem fazer, frisaram as autoridades do território.

"O nosso contacto é com a companhia do cruzeiro [não com as autoridades de Hong Kong] e a companhia do cruzeiro não nos enviou o documento deles", concluíram.

Há ainda 15 residentes de Macau a bordo do navio.

O Consulado Geral de Portugal estima que existam 170 mil portadores de passaporte português entre os residentes em Macau e em Hong Kong. Destes, apenas cerca de seis ou sete mil serão expatriados.

O Consulado geral de Portugal em Macau e Hong Kong pode ser contactado pelo telefone 00 853 2835 6660, pelo email macau@mne.pt ou através de mensagem na respetiva página da rede social Facebook.

Mais de 3.000 pessoas, entre tripulantes e passageiros, foram mantidas no navio de cruzeiro no porto de Hong Kong para serem submetidas a exames médicos, depois da confirmação de que três passageiros chineses, que haviam viajado anteriormente na embarcação, estavam infetados com o novo coronavírus.

Na manhã de quarta-feira, uma equipa das autoridades de saúde de Hong Kong embarcou no World Dream para realizar inspeções médicas a 1.800 passageiros e 1.800 tripulantes após o navio atracar no terminal Kai Tak, em Kowloon, ao qual chegou depois de ter sido recusado pelas autoridades de Taiwan.

A China elevou hoje para 636 mortos e mais de 31 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países. Na Europa, o número de casos confirmados chegou quinta-feira a 31, com novas infeções detetadas no Reino Unido, Alemanha e Itália.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

MIM // PJA

Lusa/Fim