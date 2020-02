'Luanda Leaks' e orçamento da UE a longo prazo em debate na sessão do PE As revelações dos esquemas financeiros da empresária angolana Isabel dos Santos, no âmbito do 'Luanda Leaks', e o orçamento da União Europeia (UE) para 2021-2027, com futuro ainda incerto, estarão em debate no Parlamento Europeu na próxima semana. internacional Lusa internacional/luanda-leaks-e-orcamento-da-ue-a-longo-prazo-_5e3ea4e3e83a5312a73eb66a





Em causa está a sessão plenária da assembleia, que decorre entre segunda-feira e quinta-feira na cidade francesa de Estrasburgo, contando, na quarta-feira ao final do dia, com um debate sobre branqueamento de capitais na UE no seguimento dos 'Luanda Leaks', que deverá durar cerca de hora e meia.

À semelhança do que acontece normalmente nos debates realizados em plenário, este contará com declarações iniciais do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, que ainda não se pronunciaram sobre os 'Luanda Leaks'.