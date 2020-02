Líder da oposição cabo-verdiana diz que partido está "em franca recuperação" A presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, disse hoje que o maior partido da oposição cabo-verdiana está "em franca recuperação" e quer "ganhar pontos" no seu XVI congresso ordinário para conquistar as próximas eleições. internacional Lusa internacional/lider-da-oposicao-cabo-verdiana-diz-que_5e35690e979f2f128dde5e64





"O PAICV hoje está em franca recuperação, pelo trabalho feito, de forma árdua, abnegada, séria, honesta e com convicção e determinação", disse a líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, no seu discurso na abertura do XVI congresso ordinário do partido, que arrancou esta noite na cidade da Praia.

Janira Hopffer Almada sustentou a sua afirmação, apontando a reorganização das estruturas, renovação dos órgãos das 10 regiões políticas, dos 19 setores a nível nacional e dos 10 setores na diáspora.