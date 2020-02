Jornalistas timorenses concluem segundas jornadas de literacia orçamental Um grupo de jornalistas timorenses conclui hoje o segundo ciclo de formação em literacia orçamental no âmbito de um programa luso-europeu de reforço da gestão e supervisão das finanças públicas em Timor-Leste. internacional Lusa internacional/jornalistas-timorenses-concluem-segundas_5e59021a3d633812b82790eb





O embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado Vieira, sublinhou a importância da formação que permitir fortalecer a capacidade dos jornalistas para acompanhamento de temas económicos e financeiros no país.

Isso permite, referiu na cerimónia de entrega dos certificados de formação, capacitar os profissionais do setor para "um de jornalismo rigoroso, ativo e independente" nestas matérias, tornando-se mais capazes de "analisar e informar os cidadãos".

O embaixador da União Europeia na capital timorense, Andrew Jacobs, disse que a formação se insere num dos programas europeus "mais importantes" em Timor-Leste.

Referindo-se à importância dos 'media' e da sociedade civil na construção e fortalecimento democrático, Jacobs disse que o papel é crucial especialmente no que toca à "gestão do dinheiro público".

Opiniões partilhadas pelo secretário de Estado da Comunicação Social timorense, Merício Akara, que disse que "não há democracia consolidada com uma comunicação social fraca", sendo a formação "uma mais valia para o setor da comunicação social".

Isso é especialmente o caso "no tema de literacia orçamental" que é "especialmente importante no contexto de Timor-Leste", acrescentou.

A cobertura de temas orçamentais e financeiros, disse, exige "rigor na transmissão da informação".

A iniciativa foi desenvolvida pela Unidade de Implementação do Camões, do Programa da UE de Parceria para a Melhoria da Prestação de Serviços através do Reforço da Gestão e da Supervisão das Finanças Públicas em Timor-Leste (PFMO).

Cofinanciado pela UE e implementado com o modelo de cooperação delegada pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, o projeto PFMO é um dos mais amplos programas de apoio institucional em Timor-Leste.

O projeto conta com um financiamento de 12 milhões de euros através do 11.º Fundo Europeu de Desenvolvimento e de cerca de 600 mil euros do Camões, e divide-se em dois componentes essenciais, nomeadamente o apoio orçamental ao Ministério das Finanças e o fortalecimento e capacitação institucional.

A ação de formação de 40 horas contou com duas dezenas de participantes de diversos órgãos de comunicação social e realizou-se com o apoio do CENJOR (Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas), da SECOMS (Secretaria de Estado para a Comunicação Social) e do Conselho de Imprensa.

