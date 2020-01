Japão tomará as "medidas necessárias" para que Carlos Ghosn seja julgado no país

A ministra da Justiça japonesa assegurou hoje que o país vai tomar "as medidas necessárias" para que o ex-presidente da Nissan seja julgado no Japão, na primeira reação do Governo nipónico à fuga de Carlos Ghosn.

