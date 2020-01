Irão classifica todas as forças norte-americanas de "terroristas" O parlamento iraniano aprovou hoje uma lei que classifica todas as forças armadas norte-americanas de "terroristas" após o assassínio no Iraque do general Qassem Soleimani num ataque aéreo dos Estados Unidos. internacional Lusa internacional/irao-classifica-todas-as-forcas-norte_5e144b17bcbd0b1bf5b84894





Os parlamentares alteraram uma lei recente que já declarava as forças dos EUA enviadas do Corno de África à Ásia Central, passando pelo Médio Oriente, como "terroristas" e estenderam agora essa denominação ao Pentágono, a todas as forças norte-americanas e a todos os envolvidos na morte de Soleimani.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano acusou hoje os Estados Unidos de lhe terem negado o visto para participar nas reuniões das Nações Unidas, em Nova Iorque.

O dia está a ser marcado pelo funeral do general, com os habitantes de Kerman a afluírem em massa ao centro da cidade iraniana, onde decorrem as cerimónias fúnebres, presididas pelo líder supremo iraniano, ayatollah Ali Khamenei.

Qassem Soleimani morreu na sexta-feira num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No mesmo ataque morreu também o 'número dois' da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular (Hachd al-Chaabi), além de oito pessoas.

O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e só terminou quando Donald Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.

O Irão prometeu vingança e anunciou no domingo que deixará de respeitar os limites impostos pelo tratado nuclear assinado em 2015 com os cinco países com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas --- Rússia, França, Reino Unido, China e EUA --- mais a Alemanha, e que visava restringir a capacidade iraniana de desenvolvimento de armas nucleares. Os Estados Unidos abandonaram o acordo em maio de 2018.

No Iraque, o parlamento aprovou uma resolução em que pede ao Governo para rasgar o acordo com os EUA, estabelecido em 2016, no qual Washington se compromete a ajudar na luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico e que justifica a presença de cerca de 5.200 militares norte-americanos no território iraquiano.

