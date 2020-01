Incêndio atingiu maior igreja cristã da Guiné Equatorial Um incêndio de origem desconhecida atingiu hoje a Catedral de Santa Isabel de Malabo, a maior igreja cristã na Guiné Equatorial, segundo agências noticiosas estrangeiras. internacional Lusa internacional/incendio-atingiu-maior-igreja-crista-da-guine_5e205160281deb1beb166675





As chamas foram controladas pelos bombeiros por volta das 19:00 locais (18:00 em Lisboa), que utilizaram mangueiras de incêndio para pulverizar a fachada da catedral com água, de acordo com a agência France-Presse.

Vários vídeos surgiram nas plataformas sociais, nos quais é possível ver a catedral em chamas.