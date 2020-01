Guiné-Conacri e Gabão inauguram consulados gerais no Saara Ocidental A Guiné-Conacri e o Gabão vincaram hoje a sua representação diplomática no Saara Ocidental, com a inauguração de consulados-gerais, estabelecendo estruturas diplomáticas estrangeiras na parte controlada por Marrocos na antiga colónia espanhola. internacional Lusa internacional/guine-conacri-e-gabao-inauguram-consulados_5e22f45f90778c1bfa24ddd6





De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Marrocos, Nasser Bourita, a Guiné-Conacri sempre teve "uma posição constante, clara e positiva sobre a questão do Saara marroquino".

Bourita marcou presença na inauguração do consulado guineense em Dakhla, um importante porto pesqueiro do Saara Ocidental, situado no Atlântico.