Guiné-Bissau é um oásis onde o diálogo inter-religioso está vivo e atuante - Bispo de Bissau O bispo de Bissau, Câmnate Na Bissign, afirmou hoje que a Guiné-Bissau é "um oásis" onde o diálogo inter-religioso está vivo e atuante, tendo em conta as ameaças de radicalismo no mundo, incluindo na África Ocidental.





O bispo de Bissau falava na sessão de abertura do XIV Encontro dos Bispos dos Países Lusófonos, que vai analisar entre hoje e terça-feira o "Diálogo Inter-religioso na construção da paz e do desenvolvimento dos países lusófonos".

"É um tema pertinente, de grande atualidade, tendo em conta as ameaças do radicalismo religioso que se verificam em várias regiões do mundo, incluindo a África Ocidental", afirmou.