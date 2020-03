Grupo ETE define até junho solução global para frota da cabo-verdiana CV Interilhas O administrador do grupo ETE, Gonçalo Delgado, anunciou hoje que até junho será apresentada uma solução global para a frota da CV Interilhas, concessionária dos transportes marítimos cabo-verdianos, afirmando não entender as dúvidas sobre o "novo" navio adquirido. internacional Lusa internacional/grupo-ete-define-ate-junho-solucao-global_5e68d4af23994a197a1d9363





"A CV Interilhas tem o compromisso de, durante o primeiro semestre de 2020, e com base na experiência e análise que tem feito, encontrar uma solução global de frota, respeitando os princípios estabelecidos pelo contrato de concessão", afirmou, em entrevista à Lusa, o administrador do grupo português ETE, que lidera a empresa que desde 15 de agosto de 2019 assume a concessão do transporte marítimo de passageiros e carga em Cabo Verde.

Explicou que a escolha de um navio é feita "em função das características dos portos e do tráfego, que vai servir", nomeadamente de passageiros e carga, mas também face às "opções existentes no mercado, do seu estado, idade e custo operacional".