Grito Rock é o quarto evento cultural adiado em Cabo Verde O festival Grito Rock tornou-se hoje no quarto evento cultural adiado em Cabo Verde, por causa do risco de infeção pelo novo coronavírus, depois do Kriol Jazz Festival, Atlantic Music Expo e Cabo Verde Music Awards. internacional Lusa internacional/grito-rock-e-o-quarto-evento-cultural-adiado-_5e6a25781a16c91991b35224





"Na sequência das diretrizes estabelecidas pela Direção-Geral de Saúde no Plano Nacional de Contingência para o Coronavírus, informamos que a 8ª edição do Grito Rock Praia 2020 fica adiada para data a indicar", indicou hoje a organização do evento.

A decisão de adiar a 8.ª edição do festival, marcado para a próxima semana na cidade da Praia, surge após o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, ter anunciado o cancelamento até 30 de junho de todos os eventos internacionais no país, que reúnam um número elevado de participantes vindos de países assinalados com a epidemia.