Governo timorense agradece apoio neozelandês para quarentena de estudantes

O Governo timorense agradeceu hoje à Nova Zelândia a decisão de acolher um grupo de 17 estudantes timorenses provenientes da cidade chinesa de Wuhan, centro do surto do coronavírus, e que vão ficar de quarentena no país.

Lusa

