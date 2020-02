Governo são-tomense estabelece linha de comunicação com estudantes na China O Governo de São Tomé e Príncipe anunciou hoje o estabelecimento de uma "linha de comunicação diária" e uma verba para os estudantes são-tomenses em Wuhan, cidade chinesa afetada pelo novo coronavírus, indica um comunicado do Conselho de Ministros. internacional Lusa internacional/governo-sao-tomense-estabelece-linha-de_5e3c59adf0a7d512829e4f1a





"O Governo decidiu por uma maior articulação e trocas de informações com a Embaixada de São Tomé e Príncipe na China e orientou a senhora ministra da Educação no sentido de estabelecer uma linha direta de comunicação diária com os nossos estudantes na República da China", disse o porta-voz do Governo, Adelino Lucas.

Segundo o porta-voz do executivo, o Conselho de Ministros "analisou de forma exaustiva" a situação dos 17 estudantes que se encontram em Wuhan, tendo decidido como "medidas urgentes" garantir-lhes "todo o apoio e proteção necessários".