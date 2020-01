Governo moçambicano vai distribuir gratuitamente mais de 18 milhões de livros nas escolas O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) moçambicano vai distribuir 18,1 milhões de livros didáticos aos alunos do primeiro ao sétimo ano do ensino primário, no ano letivo de 2020, anunciou aquele organismo governamental. internacional Lusa internacional/governo-mocambicano-vai-distribuir_5e26c2867d80d11be4be621f





O diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (INDE), Ismael Nheze, disse ao diário Notícias de Maputo que o plano prevê ainda a entrega de 162 mil manuais e 163 mil guiões do professor, no ensino primário.

Os alunos da terceira, quinta, sexta e sétima classes deverão devolver os livros no final do ano letivo, enquanto os da primeira, segunda e quarta classes estão isentos desta obrigação, afirmou Ismael Nheze.