Governo moçambicano retira despesas de energia elétrica às PME O Governo moçambicano retirou às pequenas e médias empresas (PME) todos os encargos com a compra e montagem de postos de transformação para instalações elétricas de média tensão até 160 kva, no âmbito da facilitação de negócios no país. internacional Lusa internacional/governo-mocambicano-retira-despesas-de_5e56456540d8a912bc68d8da





Um documento do Ministério dos Recursos Minerais e Energia a que a Lusa teve acesso refere que as despesas com os referidos equipamentos e operação passam para a empresa pública Eletricidade de Moçambique (EDM).

"A Electricidade de Moçambique, EP, passa a assumir na totalidade os encargos com a aquisição e instalação do posto de transformação para instalações elétricas de média tensão até 160 kva", diz o documento.