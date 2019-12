Governo moçambicano quer "via alternativa rápida" para distritos isolados após desabamento de ponte

O Governo moçambicano prevê estabelecer uma ligação alternativa em 48 horas para a travessia do rio Montepuez, na sequência do desabamento de uma ponte que deixou sete distritos isolados no norte da província de Cabo Delgado.

