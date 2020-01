Governo moçambicano interdita pesca de caranguejo por três meses A pesca e comercialização de caranguejo foi proibida em Moçambique por um período de três meses, anunciou hoje fonte do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas. internacional Lusa internacional/governo-mocambicano-interdita-pesca-de_5e0da3e92713b21bf0603566





A interdição começou na quarta-feira e só vai ser levantada no dia 01 de abril, disse o diretor nacional de Operações no Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, Leonilde Chimarizene.

A medida, que será aplicada em todo o país, visa permitir uma reprodução do marisco, através de "uma pesca responsável".