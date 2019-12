Governo moçambicano emite alerta laranja devido ao mau tempo no norte do país O Governo moçambicano emitiu um alerta laranja para todas províncias do país, na sequência do mau tempo que já provocou cinco óbitos e destruiu infraestruturas na província de Cabo Delgado na época chuvosa em curso. internacional Lusa internacional/governo-mocambicano-emite-alerta-laranja_5e08835a19454c1c0d2b6054





"Foi decretado o alerta laranja para todas as províncias do país, o que vai ajudar a que se faça o pré-posicionamento. É importante que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades se prepare, de modo que, caso ocorra uma situação igual a que se regista em Cabo Delgado, as infraestruturas já estejam lá implantadas para fazer a busca e salvamento", disse a ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namashulua, citada hoje pela Agência de Informação de Moçambique.

Além de destruir parcial e totalmente mais de 500 casas na cidade de Pemba, o mau tempo que se faz sentir em Cabo Delgado provocou o desabamento da ponte sobre o rio Montepuez, isolando sete distritos do norte da província, disse fonte da Administração Nacional de Estradas na região à Lusa.