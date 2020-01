Governo moçambicano decreta tolerância de ponto para posse do Presidente Nyusi O Governo moçambicano decretou tolerância de ponto para quarta-feira, dia da tomada de posse do Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, para um segundo mandato, anunciou hoje o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social- internacional Lusa internacional/governo-mocambicano-decreta-tolerancia-de_5e1ca50d19454c1c0d325dac





"A tolerância de ponto não abrange os trabalhadores e funcionários e agentes do Estado cuja natureza não permite interrupção de interesse público", lê-se num comunicado do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social.

Na quarta-feira, Filipe Nyusi vai tomar posse para o segundo e último mandato permitido pela Constituição, seguindo-se depois a formação do novo Governo.