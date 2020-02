Governo insta Ministério Público a investigar declarações de Sissoco Embaló O Governo da Guiné-Bissau instou hoje o Ministério Público para que tome "medidas investigativas urgentes e vigorosas" perante as declarações de Umaro Sissoco Embaló, dado como o vencedor das eleições presidenciais pela Comissão Nacional de Eleições (CNE). internacional Lusa internacional/governo-insta-ministerio-publico-a-investigar_5e3ea3eeab112512a5ae497d





Em comunicado do Governo, a que a Lusa teve acesso, pede-se ao Ministério Público, na qualidade único detentor de ação penal na Guiné-Bissau, a tomar medidas que se adequam "à gravidade das declarações" proferidas por Sissoco Embaló, que segundo o executivo "ameaçam a paz e a tranquilidade" social.

De regresso ao país, na quinta-feira, após uma viagem por 15 países, Umaro Sissoco Embaló declarou que vai tomar posse como Presidente da Guiné-Bissau no dia 27, com ou sem o consentimento do líder do parlamento, Cipriano Cassamá.