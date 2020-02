Governo cabo-verdiano aprova concessão para aldeamento turístico no Tarrafal O Governo cabo-verdiano aprovou a concessão a privados, por 50 anos, de um terreno de 8.559 metros quadrados junto ao mar, no concelho do Tarrafal, para instalação de um aldeamento turístico. internacional Lusa internacional/governo-cabo-verdiano-aprova-concessao-para_5e42988ed617441277ae4e28





De acordo com o contrato de concessão entre o Estado de Cabo Verde e os promotores privados, residentes na Holanda, de 10 de fevereiro e consultado hoje pela Lusa, trata-se de um terreno de domínio público marítimo, pelo qual será paga uma anuidade de 1.283.850 escudos (11.600 euros).

A verba vai reverter para o Fundo Autónomo de Desenvolvimento e Segurança do Transporte Interilhas e o contrato de concessão do projeto "Aldeamento Turístico -- Vista Atlântico" envolve ainda uma outra área a ser beneficiada pelos promotores, com 5.904 metros quadrados, neste caso isenta de qualquer contrapartida financeira.