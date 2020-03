G7 e Eurogrupo vão coordenar respostas sobre a epidemia

Os ministros das finanças do G7 e do Eurogrupo vão debater através de conferência telefónica a coordenação de respostas aos efeitos do novo coronavírus, disse hoje o governo francês.

