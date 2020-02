Fundação Amílcar Cabral vai homenagear "combatente incansável" pela dignidade dos povos A Fundação Amílcar Cabral (FAC), liderada pelo ex-presidente cabo-verdiano Pedro Pires, vai homenagear na quarta-feira o moçambicano Marcelino dos Santos, considerado um "combatente incansável" pela dignidade dos povos do continente africano, foi hoje anunciado. internacional Lusa internacional/fundacao-amilcar-cabral-vai-homenagear_5e4a92adc935e51293a102af





Em comunicado, a Fundação Amílcar Cabral adianta que a homenagem ao dirigente histórico da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) vai decorrer na quarta-feira à tarde, na sua sede, na cidade da Praia.

"Com este ato singelo, pretende a FAC, na pessoa do seu presidente e do coletivo dos seus membros, cumprir um dever de memória para com este dileto filho de Moçambique, combatente incansável pela dignidade dos povos do continente, comprometendo-se a fazer perdurar o seu legado junto dos mais jovens", justificou a fundação cabo-verdiana.