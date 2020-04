Falta de clareza sobre estado de emergência em Moçambique pode levar ao caos - analistas Analistas disseram hoje à Lusa que as restrições impostas pelo estado de emergência ratificado terça-feira pela Assembleia da República de Moçambique (AR) devem ser claras e não lacónicas, para se evitar o caos e tumultos. internacional Lusa internacional/falta-de-clareza-sobre-estado-de-emergencia_5e85cb0854821b1985b76827





Interpretações diversas sobre as medidas do estado de emergência levaram quarta-feira a polícia a encerrar estabelecimentos comerciais, incluindo os que vendem bens essenciais, em algumas das principais cidades moçambicanas, e noutros casos os operadores comerciais pararam espontaneamente os negócios, alegando ordens das autoridades para o fazer.

Adriano Nuvunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), organização da sociedade civil moçambicana, disse à Lusa que a lei contendo as medidas do estado de emergência é muito lacónica, dando, por isso, espaço para abusos e caos.