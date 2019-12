Fábricas de bebidas param por falta de divisas e quebra do poder de compra em Angola

A falta de divisas e a quebra do poder de compra estão a paralisar a indústria angolana de bebidas, levando as fábricas a suspender total ou parcialmente a atividade, referiu o presidente da associação do setor.

internacional

Lusa

internacional/fabricas-de-bebidas-param-por-falta-de_5df5fc86ccaad8798e80ddd6