Ex-deputado da oposição moçambicana detido por alegado envolvimento em ataques armados Um ex-deputado da Resistência Nacional Moçambicano (Renamo), principal partido da oposição, foi detido pela polícia por indícios de envolvimento no apoio a guerrilheiros dissidentes do partido, acusados pelas autoridades de ataques armados, disse hoje à Lusa fonte policial.





"O cidadão Sandura Ambrósio está detido por mandado judicial, é indiciado num crime de conspiração", afirmou o chefe da Investigação Criminal do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) da Província de Sofala, Centro de Moçambique, Mário Tamele

Sandura Ambrósio foi preso com base em dados recolhidos no âmbito da investigação que o Sernic está a levar a cabo aos ataques armados que afetam alguns troços de estradas do Centro de Moçambique.