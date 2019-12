EUA apelam à participação do povo nas Presidenciais de domingo Os Estados Unidos apelaram hoje à participação do povo da Guiné-Bissau na segunda volta das eleições presidenciais do próximo domingo. internacional Lusa internacional/eua-apelam-a-participacao-do-povo-nas_5e01fe85f5b69f12ab14e754





Numa mensagem de boas festas publicada na rede social Facebook, a representação da Embaixada dos Estados Unidos em Bissau felicitou o povo da Guiné-Bissau "pelas eleições bem-sucedidas já realizadas em 2019".

A missiva prossegue com um apelo aos eleitores para "participarem massivamente no processo democrático" e fazerem "com que as suas vozes sejam ouvidas pacificamente no dia 29 de dezembro".