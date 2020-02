EUA alertam para perigos de expropriação de terrras sem compensação em África O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, alertou hoje que a expropriação de terras sem indemnizações em África é "um desastre para a economia", no final de uma viagem ao continente. internacional Lusa internacional/eua-alertam-para-perigos-de-expropriacao-de_5e4d250decd6251278753a1c





A mensagem dirigida aos líderes e empresários africanos foi transmitida numa reunião da Comissão Económica para África da ONU (UNECA), em Adis Abeba, antes de Pompeo deixar o continente africano rumo à Arábia Saudita.

"O planeamento centralizado não funcionou: vejam as experiências socialistas fracassadas dos últimos anos no Zimbabué, Tanzânia e aqui mesmo, na Etiópia. Mesmo agora, a África do Sul está a debater uma alteração para permitir a expropriação de propriedades privadas sem compensação. Isso seria desastroso para a economia e para o povo da África do Sul", afirmou Pompeo.