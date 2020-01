Estaleiros navais de Cabo Verde precisam de investimentos privados de até 12 MEuro - ministro O ministro da Economia Marítima de Cabo Verde, Paulo Veiga, disse hoje que o Governo está à procura de privados com capacidade para investir até 12 milhões de euros no único estaleiro naval do país (CABNAVE). internacional Lusa internacional/estaleiros-navais-de-cabo-verde-precisam-de_5e25974d7d80d11be4bdf5fd





"[A CABNAVE] tem vindo a melhorar ultimamente, prevê-se um investimento entre os seis e 12 milhões de euros, dependendo do que se tencionar e os estudos vão indicar nesse sentido", disse o ministro à agência Lusa, a propósito do processo de privatização dos estaleiros navais, situados na ilha de São Vicente.

Paulo Veiga disse que o processo de privatização está a ser preparado pela Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado (UASE), do Ministério das Finanças, e o objetivo é encontrar um parceiro "com conhecimento e especializado no setor" para fazer esses investimentos necessários.