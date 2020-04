Estados Unidos repatriam 14 cidadãos de Timor-Leste A Embaixada dos Estados Unidos em Díli anunciou hoje o repatriamento de 14 cidadãos norte-americanos de Timor-Leste, devido à falta de opções comerciais de saída do país. internacional Lusa internacional/estados-unidos-repatriam-14-cidadaos-de-timor_5e92d319afeab631d5d1df21





Em comunicado enviado à Lusa, a missão diplomática explica que o grupo, que partiu hoje de Díli, inclui cidadãos dos Estados Unidos e residentes permanentes naquele país, que "manifestaram desejo de sair de Timor-Leste".

"O Departamento de Estado e a Embaixada dos Estados Unidos em Timor-Leste têm como maior prioridade a segurança dos cidadãos norte-americanos no exterior", refere-se no comunicado.

"Devido à falta de opções comerciais de viagem, este fim de semana vai ser organizado um voo para os que queiram sair de Timor-Leste", refere.

Em 19 de março, o Governo norte-americano aconselhou os seus cidadãos a evitarem viagens internacionais devido ao impacto da covid-19.

A missão diplomática explica que as operações estão a ser feitas com "precauções apropriadas, consistentes com o Estado de Emergência declarado pelo Governo de Timor-Leste" e reitera o compromisso em apoiar o país na resposta à covid-19.

Timor-Leste tem até agora dois casos confirmados de covid-19, dos quais um já recuperou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 107 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, quase 345 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

